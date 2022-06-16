Оккупанты обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии
Российские оккупанты из РСЗО открыли огонь по Сумской области (Фото:Госпогранслужба)
Днем в четверг, 16 июня, российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
По данным пограничников, агрессоры открыли огонь из реактивных систем залпового огня со стороны села Городище Курской области.
В результате обстрела поврежден сельхозобъект.
Более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.
В ночь на четверг, 16 июня, российские оккупанты с помощью авиации обстреляли территорию Сумской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.
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