Оккупанты обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии

16 июня, 15:24
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Российские оккупанты из РСЗО открыли огонь по Сумской области (Фото:Госпогранслужба)

Российские оккупанты из РСЗО открыли огонь по Сумской области (Фото:Госпогранслужба)

Днем в четверг, 16 июня, российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

По данным пограничников, агрессоры открыли огонь из реактивных систем залпового огня со стороны села Городище Курской области.

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В результате обстрела поврежден сельхозобъект.

Более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.

В ночь на четверг, 16 июня, российские оккупанты с помощью авиации обстреляли территорию Сумской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.

https://www.youtube.com/embed/3C27iZE2Lf0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Госпогранслужба Украины Сумская область РСЗО Война России против Украины

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