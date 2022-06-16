Оккупанты обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии 16 июня, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты из РСЗО открыли огонь по Сумской области (Фото:Госпогранслужба)

Днем в четверг, 16 июня, российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

По данным пограничников, агрессоры открыли огонь из реактивных систем залпового огня со стороны села Городище Курской области.

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В результате обстрела поврежден сельхозобъект.

Более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.

В ночь на четверг, 16 июня, российские оккупанты с помощью авиации обстреляли территорию Сумской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.



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