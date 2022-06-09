Российские оккупанты ночью обстреливали Сумскую область из артиллерии и минометов
Оккупанты обстреливали Сумскую область (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Вечером и ночью 8 июня российские оккупанты обстреливали территорию Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
По его словам, после 21:00 с территории России был минометный обстрел Шалыгинской громады. Прогремело 14 взрывов.
Ближе к 22:00 оккупанты открыли артиллерийский огонь по этим же территориям.
Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
Остальная ночь на территории области прошла спокойно.
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