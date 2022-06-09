Российские оккупанты ночью обстреливали Сумскую область из артиллерии и минометов

9 июня, 09:22
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Оккупанты обстреливали Сумскую область (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Оккупанты обстреливали Сумскую область (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Вечером и ночью 8 июня российские оккупанты обстреливали территорию Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, после 21:00 с территории России был минометный обстрел Шалыгинской громады. Прогремело 14 взрывов.

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Ближе к 22:00 оккупанты открыли артиллерийский огонь по этим же территориям.

Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Остальная ночь на территории области прошла спокойно.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Артиллерия Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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