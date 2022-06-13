Территорию Сумской области оккупанты обстреляли из минометов с территории РФ
Сумскую область обстреляли из минометов (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Утром 13 июня российские оккупационные войска из минометов обстреляли территорию Сумской области.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, под огонь попала Эсманская громада. Около шести утра зафиксировали три прихода из миномета. После 7 утра — еще около 30 взрывов.
Оккупанты обстреливали регион с территории РФ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.
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