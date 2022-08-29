Оккупанты с утра обстреляли Сумскую область из минометов и САУ

29 августа, 10:27
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Сумская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Сумская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром в понедельник, 29 августа, российские оккупанты обстреляли Сумскую область.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, под огонь попали окрестности одного из сел Краснопольской громады.

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Оккупанты применили минометы и САУ.

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Всего зафиксировали 16 прилетов. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате обстрела нет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Минометный обстрел САУ Война России против Украины

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