Оккупанты с утра обстреляли Сумскую область из минометов и САУ
Сумская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Утром в понедельник, 29 августа, российские оккупанты обстреляли Сумскую область.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, под огонь попали окрестности одного из сел Краснопольской громады.
Оккупанты применили минометы и САУ.
Всего зафиксировали 16 прилетов. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате обстрела нет.
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