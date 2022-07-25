Российские оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и РСЗО 25 июля, 11:29 Сумская область была обстреляна из минометов и РСЗО (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

В ночь на понедельник, 25 июля, российские оккупанты обстреливали Сумскую область из минометов и РСЗО Град.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Кроме того, по его словам, вечером 24 июля россияне открыли минометный огонь по окрестностям Белополья. Зафиксировали четыре прилета. Без потерь и разрушений.

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В половине второго ночи, оккупанты залпом из РСЗО Град обстреляли территории Краснопольской громады. Зафиксировано 20 прилетов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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