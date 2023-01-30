Более 70 «прилетов». За сутки оккупанты обстреляли шесть громад Сумской области
Предыдущий обстрел Сумщины (Фото:Сумская ОВА)
В течение 29 января российские захватчики обстреляли шесть территориальных громад Сумской области. Зафиксировано 72 «прилета».
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
На территорию Юнаковской громады россияне с БПЛА сбросили 1 взрывное устройство. Также ближе к вечеру враг совершил минометный обстрел, было 6 прилетов.
Оккупанты за сутки 23 раза обстреляли Сумщину
По Эсманьской громаде враг стрелял из стрелкового оружия, выпустив 2 пулеметные очереди.
Белопольская громада обстреливалась россиянами из минометов (39 «прилетов») и гранатометов ( 30 «прилетов»).
На Краснопольскую громаду россияне также сбросили с БПЛА 1 взрывное устройство.
В Великописаревской громаде по поселку Великая Писаревка враг с БПЛА сбросил 2 взрывных устройства.
По Миропольской громаде россияне избивали из минометов, было 5 «прилетов».
По предварительным данным ОВА, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.