Более 70 «прилетов». За сутки оккупанты обстреляли шесть громад Сумской области

30 января, 04:31
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Предыдущий обстрел Сумщины (Фото:Сумская ОВА)

Предыдущий обстрел Сумщины (Фото:Сумская ОВА)

В течение 29 января российские захватчики обстреляли шесть территориальных громад Сумской области. Зафиксировано 72 «прилета».

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

На территорию Юнаковской громады россияне с БПЛА сбросили 1 взрывное устройство. Также ближе к вечеру враг совершил минометный обстрел, было 6 прилетов.

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По Эсманьской громаде враг стрелял из стрелкового оружия, выпустив 2 пулеметные очереди.

Белопольская громада обстреливалась россиянами из минометов (39 «прилетов») и гранатометов ( 30 «прилетов»).

На Краснопольскую громаду россияне также сбросили с БПЛА 1 взрывное устройство.

В Великописаревской громаде по поселку Великая Писаревка враг с БПЛА сбросил 2 взрывных устройства.

По Миропольской громаде россияне избивали из минометов, было 5 «прилетов».

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По предварительным данным ОВА, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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