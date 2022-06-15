Войска РФ из минометов обстреляли Сумскую область

15 июня, 10:09
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Сумская область попала под огонь из минометов (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Сумская область попала под огонь из минометов (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром в среду, 15 июня, российские оккупационные войска из минометов обстреляли территорию Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в 7:30 армия РФ открыла огонь по Шалыгинской громаде. Зафиксировали восемь прилетов.

Пострадавших и разрушений нет.

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В 8:30 возле одного из населенных пунктов громады оккупанты пытались уничтожить автомобиль из гранатомета двумя выстрелами. В этом случае также обошлось без жертв.

Живицкий добавил, что ночь в регионе прошла спокойно.

https://www.youtube.com/embed/svcoHwSZ4Wg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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