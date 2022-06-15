Войска РФ из минометов обстреляли Сумскую область
Сумская область попала под огонь из минометов (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Утром в среду, 15 июня, российские оккупационные войска из минометов обстреляли территорию Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, в 7:30 армия РФ открыла огонь по Шалыгинской громаде. Зафиксировали восемь прилетов.
Пострадавших и разрушений нет.
В 8:30 возле одного из населенных пунктов громады оккупанты пытались уничтожить автомобиль из гранатомета двумя выстрелами. В этом случае также обошлось без жертв.
Живицкий добавил, что ночь в регионе прошла спокойно.
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