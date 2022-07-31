Почти 90 прилетов из разных видов оружия. Россияне за сутки семь раз обстреляли пограничные общины Сумщины 31 июля, 23:19 Последствия российских обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В воскресенье, 31 июля, россияне обстреляли семь раз обстреливали пограничные общины в Сумской области. Зафиксировано около 90 прилетов из разных видов оружия.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, в Белопольской общине в полдень начались обстрелы окрестностей одного из сел - россияне трижды открывали огонь из артиллерии и минометов. За более чем два часа обстрелов прилетело по меньшей мере 24 снаряда.

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В результате вражеских обстрелов уничтожены два гражданских легковых автомобиля, повреждена территория фермерского хозяйства, загорелось поле.



Около 25 гектаров пшеницы уничтожены огнем россиян.

В половине второго начался обстрел из минометов и артиллерии в Середино-Будской общины - зафиксировано около 35 прилетов.

Россияне били по территории Деснянско-Старогутского национального природного парка. Пострадала природа области и помещение исследовательского отделения.

С тех пор как россияне вынуждены были отступить из северных областей Украины, в частности, Сумской, они регулярно обстреливают приграничные районы с территории РФ, в том числе с применением артиллерии и авиации.

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