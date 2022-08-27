Более 220 прилетов. Россияне весь день обстреливали пограничные общины Сумской области 27 августа, 23:12 Пожар, возникший в результате российских обстрелов на Сумщине (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В субботу, 27 августа, россияне с 10 утра до 10 вечера обстреливали пограничные общины в Сумской области. Со стороны РФ прилетело более 220 снарядов и мин.



Как сообщил руководитель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, россияне обстреляли шесть пограничных общин области.

Хотинскую, Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую общины Сумского района;

Зноб-Новгородскую общину Шосткинского района;

Новослободскую общину Конотопского района.

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В результате обстрела Новослободской общины ранены два человека — это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом.

Повреждены в деревне также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот.

В результате обстрела одного из сел Белопольской общины повреждена полностью вся инфраструктура села.



Сюда прилетели около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты.

Пострадавших предварительно нет.

С тех пор как россияне вынуждены были отступить из северных областей Украины, в частности, Сумской, они регулярно обстреливают приграничные районы с территории РФ, в том числе с применением артиллерии и авиации.



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