Более 80 прилетов. Россияне за сутки пять раз обстреливали Сумскую область

30 июля, 23:18
Россияне ежедневно обстреливают Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Россияне ежедневно обстреливают Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В субботу, 28 июля, россияне обстреляли из минометов две общины вблизи границы в Сумской области. Зафиксировано более 80 попаданий.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Почти в 6 утра россияне обстреляли Хотинскую общину из миномета. Пять прилетов. В 8:30 был минометный обстрел Краснопольской общины. 15 прилетов», - написал он в Telegram.

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Глава ОВА отметил, что во всех случаях жертв и разрушений нет.

Он также добавил, что после полуночи россияне обстреляли из минометов одно из сел Эсманьской общины - было шесть прилетов, без пострадавших.

С тех пор как россияне вынуждены были отступить из северных областей Украины, в частности, Сумской, они регулярно обстреливают приграничные районы с территории РФ, в том числе с применением артиллерии и авиации.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Обстрел Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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