Более 220 прилетов. Россияне за сутки 15 раз обстреливали приграничные общины Сумской области

14 августа, 00:16
Воронка в селе Беловоды Сумской области в результате российских обстрелов 14 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Воронка в селе Беловоды Сумской области в результате российских обстрелов 14 августа (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В субботу, 13 августа, россияне 15 раз обстреливали приграничные общины в Сумской области. Зафиксировано 223 прилета из разных видов оружия.

Как сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, россияне обстреляли восемь приграничных общин области

К счастью, потерь среди людей нет. Но есть новые разрушения, ранен скот.

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Так в Шалыгинской общине обстрел начался в 08:30 – зафиксировано 12 прилетов из ствольной артиллерии.

В Хотинской общине в 08:10 враг бил из минометов (восемь прилетов) и пулеметов. После 9.00 было шесть прилетов из минометов, затем еще два, а также пулеметные очереди, а в 9.50 – еще 20 минометных прилетов. Продолжился обстрел общины около 11.00: четыре прилета.

Во второй половине дня минометный обстрел (17 прилетов) был уже с последствиями: после 14.00 в результате обстрела получило частичные повреждения домохозяйство: избитые крыша, пластиковые окна, двери дома и ворота; в деревне разорван водопровод, порваны электросети.

Последствия будут устранены как можно скорее, отметил глава ОВА.

В Зноб-Новгородской общине с 09.30 происходил обстрел из ствольной артиллерии – 48 прилетов.

С 10.30 россияне обстреливали из минометов территорию Белопольской общины: зафиксировано 10 прилетов, а около 11.00 – был обстрел из САУ – девять прилетов.

В Новослободской общине с 10:13 происходил артобстрел: 24 прилета. А с 18.43 в результате обстрела из ствольной артиллерии (21 прилет) по окрестностям села Мануховка повреждена линия электропередач, часть села без электроснабжения.

В результате обстрела также ранен пасшийся на поле теленок. 

Эсманская община: с 15:28 зафиксирован ракетный обстрел из РСЗО Град-15 прилетов.

В Великописаревской общине с 16.35 происходил минометный обстрел (12 прилетов).

В Буринской общине с 18.40 с территории РФ совершен артиллерийский обстрел – 15 прилетов.

С тех пор как россияне вынуждены были отступить из северных областей Украины, в частности, Сумской, они регулярно обстреливают приграничные районы с территории РФ, в том числе с применением артиллерии и авиации.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Обстрел Сумская область Минометный обстрел Украинско-российская граница Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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