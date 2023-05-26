Приграничье Сумской области разрешили посещать только с военными: кого касаются ограничения
Военные будут сопровождать ремонтные бригады в 5-километровой пограничной зоне в Сумской области (Фото:Укрэнерго/Facebook)
В Сумской области ввели меры безопасности в 5-кимлометровой пограничной зоне. Теперь ремонтные бригады могут посещать эти районы только с сопровождении военных.
Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Согласно документу, в регионе введены ряд ограничений:
- выезд ремонтно-восстановительных бригад, работников сельскохозяйственных предприятий в 5-километровую зону согласовывается с военным командованием и органами местного самоуправления
- старшим бригадам необходимо согласовывать с военным командованием, правоохранительными органами в районе выполнения (проведения) работ порядок оповещения об опасности и эвакуации (в том числе медицинской), в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни персонала
- бригады должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы), индивидуальными медицинскими аптечками за счет соответствующих предприятий, учреждений и организаций
- военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад во время выполнения работ.
ВСУ удалось отстоять Киев в первый месяц большой войны, а также выгнать оккупантов из трех регионов в конце марта-начале апреля.
До сих пор российские оккупанты обстреливают приграничные территории Сумской области, разрушая гражданскую инфраструктуру.