Приграничье Сумской области разрешили посещать только с военными: кого касаются ограничения

26 мая, 15:54
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Военные будут сопровождать ремонтные бригады в 5-километровой пограничной зоне в Сумской области (Фото:Укрэнерго/Facebook)

Военные будут сопровождать ремонтные бригады в 5-километровой пограничной зоне в Сумской области (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В Сумской области ввели меры безопасности в 5-кимлометровой пограничной зоне. Теперь ремонтные бригады могут посещать эти районы только с сопровождении военных.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Согласно документу, в регионе введены ряд ограничений:

  • выезд ремонтно-восстановительных бригад, работников сельскохозяйственных предприятий в 5-километровую зону согласовывается с военным командованием и органами местного самоуправления
  • старшим бригадам необходимо согласовывать с военным командованием, правоохранительными органами в районе выполнения (проведения) работ порядок оповещения об опасности и эвакуации (в том числе медицинской), в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни персонала
  • бригады должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы), индивидуальными медицинскими аптечками за счет соответствующих предприятий, учреждений и организаций
  • военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад во время выполнения работ.

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ВСУ удалось отстоять Киев в первый месяц большой войны, а также выгнать оккупантов из трех регионов в конце марта-начале апреля.

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До сих пор российские оккупанты обстреливают приграничные территории Сумской области, разрушая гражданскую инфраструктуру.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сумская область Война России против Украины

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