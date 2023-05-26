Приграничье Сумской области разрешили посещать только с военными: кого касаются ограничения 26 мая, 15:54 Военные будут сопровождать ремонтные бригады в 5-километровой пограничной зоне в Сумской области (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В Сумской области ввели меры безопасности в 5-кимлометровой пограничной зоне. Теперь ремонтные бригады могут посещать эти районы только с сопровождении военных.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Согласно документу, в регионе введены ряд ограничений:

выезд ремонтно-восстановительных бригад, работников сельскохозяйственных предприятий в 5-километровую зону согласовывается с военным командованием и органами местного самоуправления

старшим бригадам необходимо согласовывать с военным командованием, правоохранительными органами в районе выполнения ( проведения) работ порядок оповещения об опасности и эвакуации ( в том числе медицинской), в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни персонала

проведения) работ порядок оповещения об опасности и эвакуации в том числе медицинской), в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни персонала бригады должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты ( бронежилеты, шлемы), индивидуальными медицинскими аптечками за счет соответствующих предприятий, учреждений и организаций

бронежилеты, шлемы), индивидуальными медицинскими аптечками за счет соответствующих предприятий, учреждений и организаций военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад во время выполнения работ.

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ВСУ удалось отстоять Киев в первый месяц большой войны, а также выгнать оккупантов из трех регионов в конце марта-начале апреля.

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До сих пор российские оккупанты обстреливают приграничные территории Сумской области, разрушая гражданскую инфраструктуру.