Попали в школу. Оккупанты выпустили с вертолета две ракеты по Сумской области — ОК Север 4 июля, 18:54 В результате российского обстрела пострадало помещение школы (Фото:Оперативное командование Север/Facebook)

Войска РФ обстреляли с вертолета территорию Сумской области в понедельник, 4 июля, сообщает Оперативное командование Север в Facebook.

Обстрел произошел в 13:07 с территории страны-агрессора, уточняет командование. По их данным, оккупанты выпустили две ракеты с вертолета по Эсманской территориальной общине.

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В результате пострадало помещение школы. Командование опубликовало фото последствий российского обстрела.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет, а информация о жертвах среди гражданского населения предварительно отсутствует.

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