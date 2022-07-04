Попали в школу. Оккупанты выпустили с вертолета две ракеты по Сумской области — ОК Север
В результате российского обстрела пострадало помещение школы (Фото:Оперативное командование Север/Facebook)
Войска РФ обстреляли с вертолета территорию Сумской области в понедельник, 4 июля, сообщает Оперативное командование Север в Facebook.
Обстрел произошел в 13:07 с территории страны-агрессора, уточняет командование. По их данным, оккупанты выпустили две ракеты с вертолета по Эсманской территориальной общине.
В результате пострадало помещение школы. Командование опубликовало фото последствий российского обстрела.
Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет, а информация о жертвах среди гражданского населения предварительно отсутствует.
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