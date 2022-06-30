Сумская область. Оккупанты открывали огонь из минометов и пулеметов, пострадавших нет — глава ОВА
Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате российского обстрела нет (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Войска РФ открывали огонь по Сумской области из минометов и пулеметов, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
Он уточнил, что оккупанты обстреляли:
- территорию Белопольский общины, 20 минометных выстрелов;
- район села Бояро-Лежачи Новослободской общины, 15 пулеметных выстрелов.
Живицкий подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате российского обстрела нет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.