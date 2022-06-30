Сумская область. Оккупанты открывали огонь из минометов и пулеметов, пострадавших нет — глава ОВА

30 июня, 23:27
Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате российского обстрела нет (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате российского обстрела нет (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Войска РФ открывали огонь по Сумской области из минометов и пулеметов, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Он уточнил, что оккупанты обстреляли:

  • территорию Белопольский общины, 20 минометных выстрелов;
  • район села Бояро-Лежачи Новослободской общины, 15 пулеметных выстрелов.
Видео дня

Живицкий подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате российского обстрела нет.

https://www.youtube.com/embed/PNTM4m_qxWg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Сумская область Войска РФ Дмитрий Живицкий

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