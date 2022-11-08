Оккупанты обстреляли пять общин в Сумской области, на одно из сел россияне сбросили взрывчатку с дрона — ОВА 8 ноября, 23:27 На одно из сел россияне сбросили взрывчатку с беспилотника (Фото:Дмитро Живицький/Facebook)

Войска РФ во вторник, 8 ноября, обстреляли пять общин в Сумской области. На одно из сел россияне сбросили взрывчатку с беспилотника.

Об этом сообщил в Facebook глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«За сегодня враг направил на приграничье 59 мин и снарядов. Под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины», — сообщил Живицкий.

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Краснопольская община: в 10:20 на одно из пограничных сел войска РФ сбросили взрывчатку с беспилотника, а по другому населенному пункту общины приблизительно в 14:00 россияне одновременно ударили из САУ (2 прилета) и минометов (14 прилетов). Обошлось, без разрушений.

Великописаревская община: войска РФ вели обстрелы из минометов. Сообщается о трех взрывах на территории области. Обошлость без разрушений.

Зноб-Новгородская община: россияне вели обстрелы из минометов (8 прилетов). Без разрушений.

Белопольская община: войска РФ вели обстрелы из артиллерии. Было 20 взрывов в окрестностях пограничного села. Повреждены электроопоры. Село без света — работает аварийная бригада.

Миропольская община: войска РФ стреляли из минометов (11 прилетов). Без разрушений.