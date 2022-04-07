В Сумской области ВСУ сбили ракету, летевшую в направлении Полтавы — глава ОВА 7 апреля, 05:38 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный вокзал Тростянца Сумской области — один из первых объектов, который оккупанты захватили в городе (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Украинские военные в среду, 6 апреля, сбили в Сумской области ракету, летевшую в направлении Полтавы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Он рассказал, что остатки ракеты упали на территорию поселка Липовая Долина, поэтому местные жители могли слышать взрывы.

Видео дня

Также в Роменском районе пиротехники обнаружили и уничтожили 27 кассетных элементов ПТАБ-1 из авиабомбы РБК-500, которые могли сдетонировать в любой момент, заявил Живицкий.

«В селе Слобода [Конотопский район], на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась», — сообщил он, добавив, что спасатели и полицейские ее обезвредили.

4 апреля Живицкий заявил, что после продолжительного террора российские оккупанты покидают Сумскую область. В Тростянке начали восстанавливать инфраструктуру и обследовать территорию. 5 апреля в Конотопском районе нашли троих замученных военными РФ мирных жителей.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.