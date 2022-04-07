В Сумской области ВСУ сбили ракету, летевшую в направлении Полтавы — глава ОВА
Разрушенный вокзал Тростянца Сумской области — один из первых объектов, который оккупанты захватили в городе (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)
Украинские военные в среду, 6 апреля, сбили в Сумской области ракету, летевшую в направлении Полтавы. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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Он рассказал, что остатки ракеты упали на территорию поселка Липовая Долина, поэтому местные жители могли слышать взрывы.
Также в Роменском районе пиротехники обнаружили и уничтожили 27 кассетных элементов ПТАБ-1 из авиабомбы РБК-500, которые могли сдетонировать в любой момент, заявил Живицкий.
«В селе Слобода [Конотопский район], на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась», — сообщил он, добавив, что спасатели и полицейские ее обезвредили.
4 апреля Живицкий заявил, что после продолжительного террора российские оккупанты покидают Сумскую область. В Тростянке начали восстанавливать инфраструктуру и обследовать территорию. 5 апреля в Конотопском районе нашли троих замученных военными РФ мирных жителей.
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