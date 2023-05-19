Россия обстреляла Сумскую область, погибли трое энергетиков 19 мая, 16:14 Российская ракета (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Российские оккупанты в пятницу, 19 мая, обстреляли Сумскую область. В результате погибли трое энергетиков, которые осматривали линии электропередачи.

Сумская ОВА в Telegram сообщает, что оккупанты обстреляли Юнаковскую общину приблизительно в полдень.

«Сегодня около полудня в Юнаковской общине в результате обстрелов погибли три гражданских лица! Обстоятельства гибели людей выясняются», — говорится в сообщении.

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В Минэнерго уточнили, что в Сумской области при осмотре линии электропередачи погибли трое энергетиков.

«Во время осмотра воздушной линии 35 кВ „Юноковка — Большая Рыбица“ погибли три работника АО „Сумыоблэнерго“. Обстоятельства выясняются. В районе продолжаются боевые действия», — говорится в сообщении в Telegram.