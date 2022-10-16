В Сумской области в результате российских обстрелов без света остался Шосткинский район

16 октября, 22:35
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В Сумской области частично исчез свет (Фото:Укрэнерго / Facebook)

В Сумской области частично исчез свет (Фото:Укрэнерго / Facebook)

В Сумской области вечером в воскресенье, 16 октября, без света в результате обстрелов российских оккупантов остался Шосткинский район.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

«В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова имеем аварийные отключения в области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района», – написал Живицкий в Telegram.

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Он отметил, что энергетики пытаются стабилизировать сеть, но для ускорения процесса необходимо ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Электроэнергия Сумская область Электричество Шостка Электроснабжение Свет Дмитрий Живицкий

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