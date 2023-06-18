В результате российского обстрела приграничья Сумской области погибли отец и 4-летний сын 18 июня, 19:51 Российский обстрел убил отца и сына в Сумской области (Фото:Офис генерального прокурора)

Российские войска в воскресенье, 18 июня, в очередной раз обстреляли из артиллерии приграничные районы Сумской области, в результате чего есть жертвы среди гражданских, в частности погиб ребенок.

Как сообщили в Сумской ОГА, российский обстрел убил отца и сына в городе Белополье. В Офисе генпрокурора уточнили, что погибшему ребенку было 4 года.

Городской голова Юрий Зарко в комментарии Суспільному рассказал, что это произошло около 16:20. Мужчина с ребенком не успели добежать до укрытия.

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«Как раз проходил отец с сыном. И буквально в трех метрах от них прилетел снаряд. Они просто бежали в укрытие и буквально не добежали пять метров. Отец на месте погиб, ребенка не успели довезти до больницы, умер на руках», — рассказал Зарко.

Также, по его словам, были мощные взрывы в центре города.

По предварительной информации, попадания были возле местного общежития, помещения кинотеатра и в жилой дом.