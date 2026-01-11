Российские войска пытаются создать на Северо-Слобожанском направлении плацдарм для наступления в направлении населенного пункта Хотень Сумской области . Это представляет угрозу для продвижения оккупантов в сторону Сум.

Силы обороны обнаруживают и срывают попытки россиян продвинуться в сторону областного центра, сообщили в воскресенье, 11 января, в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

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«В целом противник периодически осуществляет штурмовые действия, а также наращивает активность беспилотных систем на отдельных участках. Во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги», — заявили военные.

Они добавили, что оборона и постоянная разведка позволяют «удерживать ситуацию под полным контролем».

11 января в Госпогранслужбе сообщили, что российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако расширить зону боевых действий им не удалось.

4 января начальник отдела коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование села Грабовское в Сумской области, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.

21 декабря 2025 года Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. 23 декабря Трегубов сообщил, что в селе продолжаются бои, россияне закрепляются в южной части Грабовского, а украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций.

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты похитили 52 гражданских, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны Украины в Грабовском. Институт изучения войны писал, что село Грабовское в Сумской области и село Сотницкий Казачок в Харьковской области стали новыми целями российских атак на до сих пор спокойных участках на границе Украины и России, однако пока это вряд ли свидетельствует о развертывании большого наземного наступления РФ на севере Украины.