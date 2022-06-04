Российская авиация третий день за день обстреляла ракетами Сумскую область

4 июня, 16:45
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Российский самолет снова обстрелял Сумщину (Фото:Госпогранслужба)

Российский самолет снова обстрелял Сумщину (Фото:Госпогранслужба)

Днем в субботу, 4 июня, российский самолет, зашедший со стороны российского села Николаевка, совершил шесть пусков ракетами по приграничной территории Сумской области.

Как сообщили в Госпогранслужбе, ракеты разорвались на окраине одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины.

ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ

Это уже третий за сегодня удар с применением авиации по территории Сумской области. За три часа до этого российский беспилотник совершил сброс двух взрывных устройств в Великописаревском районе Сумщины. А около 4 часов утра вражеская авиация осуществила шесть пусков ракеты, разорвавшихся на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

Видео дня

Кроме этого, сегодня из России уже трижды обстреляли украинское приграничье с минометов. В одном случае российские военные выпустили восемь мин по территории Шосткинского района Сумщины. Еще в двух случаях враг выпустил 19 мин по территории Новгород-Северского района Черниговщины.

С тех пор как россияне вынуждены были отступить из северных областей Украины, в частности, Сумской, они регулярно обстреливают приграничные районы с территории РФ, в том числе с применением артиллерии и авиации.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Ракеты Госпогранслужба Украины Сумская область Российская авиация Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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