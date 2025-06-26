Военные РФ вывезли в Воронежскую область четырех жителей Сумской области

Российские военные вывезли четырех жителей села Константиновка Сумской области в Воронежскую область РФ. Об этом рассказал председатель Хотинской общины Николай Торяник в комментарии для Кордон.Медиа и Суспільного .

По его словам, одного из жителей разыскивала дочь, которая потеряла с ним связь. Позже родственница из Воронежской области сообщила по телефону, что мужчина вместе с тремя другими жителями находится на территории России.

Судьба украинцев пока остается неизвестной. Как отметил Торяник, в общине отсутствуют связь, электроснабжение и газ.

«Мы информацию собираем по крупицам. […] Здесь полностью все перерезано», — сказал он.

В конце мая в Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины сообщили, что двое жителей села Константиновка смогли самостоятельно покинуть оккупированную территорию. Как отметили в организации, Вячеслав Трубанов и жена его брата Нина прошли пешком около 15 километров, чтобы добраться до безопасной зоны.

По их словам, село, из которого они вышли, практически полностью разрушено и находится под контролем российских военных.