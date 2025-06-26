Военные РФ вывезли в Воронежскую область четырех жителей Сумской области

26 июня, 22:00
Поделиться:
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов (Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов (Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российские военные вывезли четырех жителей села Константиновка Сумской области в Воронежскую область РФ. Об этом рассказал председатель Хотинской общины Николай Торяник в комментарии для Кордон.Медиа и Суспільного.

По его словам, одного из жителей разыскивала дочь, которая потеряла с ним связь. Позже родственница из Воронежской области сообщила по телефону, что мужчина вместе с тремя другими жителями находится на территории России.

Реклама

Судьба украинцев пока остается неизвестной. Как отметил Торяник, в общине отсутствуют связь, электроснабжение и газ.

Читайте также:
«Выдыхаются». В ЦПД рассказали, что россияне, которых перебрасывают для боев на Сумщине, дезертируют еще на территории Курской области РФ

«Мы информацию собираем по крупицам. […] Здесь полностью все перерезано», — сказал он.

В конце мая в Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины сообщили, что двое жителей села Константиновка смогли самостоятельно покинуть оккупированную территорию. Как отметили в организации, Вячеслав Трубанов и жена его брата Нина прошли пешком около 15 километров, чтобы добраться до безопасной зоны.

Читайте также:
«Наступление РФ захлебывается». Сырский заявил об остановке продвижения оккупантов и стабилизации фронта в Сумской области

По их словам, село, из которого они вышли, практически полностью разрушено и находится под контролем российских военных.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Сумская область Сумы Война России против Украины Российская агрессия наступление РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies