Россияне за день обстреляли три общины Сумской области: есть раненые 10 июля, 00:05 Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В течение 9 июля обстрелам с территории России поддались Шалыгинская, Хотинская и Эсманьская общины Сумской области.



Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его информации, в Шалыгинской общине около полудня прогремели шесть взрывов — россияне стреляли из реактивных систем залпового огня. В тот же временной промежуток были выпущены две ракеты из самолета, не пересекавшего государственную границу.

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«Вечером, в половине седьмого, россияне так же выпустили еще 12 ракет. После этого открыли огонь из реактивных систем залпового огня, 24 прихода», - написал Живицкий.

В полдень в окрестностях двух населенных пунктов Хотинской общины россияне открыли минометный огонь. Три человека ранены.

Также, по словам главы ОВА, ближе к часу дня россияне выпустили шесть мин из минометов по Эсманьской общине, в два часа - еще четыре, ближе к половине третьего - еще семь.

Живицкий добавил, что в результате утренних ракетных обстрелов с вертолета в Миропольской общине ранены два человека.

С тех пор как россияне вынуждены были отступить из северных областей Украины, в частности, Сумской, они регулярно обстреливают приграничные районы с территории РФ, в том числе с применением артиллерии и авиации.

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