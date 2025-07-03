Российские оккупанты уменьшили количество штурмов на Сумском направлении — Госпогранслужба
Украинский военнослужащий наносит удары по российским оккупантам (Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook)
Российские оккупанты в течение последних суток не прекращала обстрелов приграничных регионов, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей. В то же время россияне снизили активность штурмовых групп на Сумском направлении.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Мы-Украина.
«Продвижение малых штурмовых групп (в Сумской области — ред.) удается сдерживать, и сейчас их активность значительно снизилась», — отметил Демченко.
Представитель Государственной пограничной службы также отметил, что по Сумской области враг активно применяет авиацию: сбрасывает управляемые авиационные бомбы, бьет неуправляемыми ракетами. Наибольшая активность — в пределах Юнаковской и Хотинской общин.
Ситуация на Сумщине — последние новости
21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.
22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.
26 июня в ОТГВ Северск сообщили, что российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северослобожанском направлении, в частности в сторону Сум. В то же время, украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.
30 июня Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину. Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.
В тот же день Генштаб сообщил, что в приграничье Сумской области Силы обороны продолжают держать оборону и готовятся к контрнаступательным действиям.
Также в Генштабе отметили, что сейчас ситуация стабилизирована. Украинские военные остановили продвижение оккупантов по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.