Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Мы-Украина.

«Продвижение малых штурмовых групп (в Сумской области — ред.) удается сдерживать, и сейчас их активность значительно снизилась», — отметил Демченко.

Реклама

Представитель Государственной пограничной службы также отметил, что по Сумской области враг активно применяет авиацию: сбрасывает управляемые авиационные бомбы, бьет неуправляемыми ракетами. Наибольшая активность — в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

Ситуация на Сумщине — последние новости

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

26 июня в ОТГВ Северск сообщили, что российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северослобожанском направлении, в частности в сторону Сум. В то же время, украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

30 июня Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину. Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.

В тот же день Генштаб сообщил, что в приграничье Сумской области Силы обороны продолжают держать оборону и готовятся к контрнаступательным действиям.

Также в Генштабе отметили, что сейчас ситуация стабилизирована. Украинские военные остановили продвижение оккупантов по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.