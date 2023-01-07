В Сумской области россияне сбросили с беспилотника взрывчатку во двор мирного жителя

7 января, 22:43
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Обломок от вражеской взрывчатки, которую россияне сбросили во двор мирного жителя в Великописаревской общине Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Обломок от вражеской взрывчатки, которую россияне сбросили во двор мирного жителя в Великописаревской общине Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В течение дня 7 января российские военные нанесли удары по Великописаревской и Шалыгинской общинам Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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В Великописаревской общине в частности враг сбросил две взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.

"Мужчина чудом не пострадал", - рассказал глава ОВА.

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Также россияне дважды открывали огонь из пулеметов по Шалыгинской общине: всего зафиксировано 17 очередей. Там также обошлось без жертв и разрушений.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Сумская область Взрывчатка Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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