В Сумской области россияне сбросили с беспилотника взрывчатку во двор мирного жителя
Обломок от вражеской взрывчатки, которую россияне сбросили во двор мирного жителя в Великописаревской общине Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)
В течение дня 7 января российские военные нанесли удары по Великописаревской и Шалыгинской общинам Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В Великописаревской общине в частности враг сбросил две взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.
"Мужчина чудом не пострадал", - рассказал глава ОВА.
Также россияне дважды открывали огонь из пулеметов по Шалыгинской общине: всего зафиксировано 17 очередей. Там также обошлось без жертв и разрушений.