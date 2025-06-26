Российские оккупанты засылают диверсионные группы в Сумскую область преимущественно в пределах Хотинской и Юнаковской общин. Однако количество их штурмовых групп на сегодняшний день несколько снизилось.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Он уточнил, что речь идет о Хотинской и Юнаковской общинах.

«Протяженность границы с Россией в пределах Сумской области составляет около 550 км, и только на таком небольшом участке враг продолжает применять свою тактику попыток проникновения малых штурмовых групп — это в пределах Хотинской и Юнаковской общин. Однако за последнее время активность врага снизилась, и это результат ежедневной кропотливой работы и мужества украинских защитников, которые уничтожают противника десятками как убитыми, так и десятками раненых», — отметил Демченко.

Он добавил, что враг меньше использует квадроциклы, мототехнику, также не фиксируется применение бронетехники вдоль границы.

Демченко отметил, что, кроме активности на этих участках Сумской область, российские оккупанты продолжают проводить штурмовые действия в Сумской области.

«Не стоит забывать Харьковскую область, направление населенных пунктов Липцы, Волчанск, где враг также продолжает свои штурмовые действия, пытаясь продвинуться вглубь территории Украины. Однако достичь желаемого враг не может. Также это и направление населенного пункта Строевка», — сказал спикер.

Он добавил, что врагу не удается достичь поставленных целей благодаря работе Сил обороны.

Ситуация в Сумской области — что известно

20 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что оккупанты могут захватить украинский город Сумы, но «пока он не ставил такой задачи».

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) сообщили, что на Сумщине российские военные бросают позиции из-за значительных потерь.