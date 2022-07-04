Сумская область. Оккупанты обстреливали регион ракетами и минометами, известно о шести раненых — глава ОВА 4 июля, 23:37 Россияне запустили ракеты по школе в Эсманской общине (Фото:Дмитро Живицький /Telegram)

Войска РФ обстреливали Сумскую область минометами и запустили несколько ракет по региону. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его данным, россияне обстреливали следующие общины области:

После 13:00 россияне запустили ракеты по школе в Эсманской общине, четыре человека были ранены.

В 17:00 войска РФ открывали минометным огонь по Новослободской общине, разрушено хозяйственное сооружение и электросети.

После 18:00 обстреляли из минометов Белопольскую общину, также враги сбросили гранату с беспилотника.

С 19 до 20 часов россияне запустили пять ракет по одному из сел Белопольского общины и открывали минометный огонь

После 21:00 открывали огонь из минометов и САУ, два человека были ранены.

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