Войска РФ из минометов обстреляли Сумскую область: есть раненый 19 июля, 11:06 Сумскую область оккупанты обстреливали из минометов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Российские оккупанты вечером в понедельник, также в ночь на вторник обстреляли территорию Сумской области. Один человек был ранен.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

В половине десятого вечера в понедельник, 18 июля, начался минометный обстрел Белопольской громады. Было пять прилетов, ранен один человек.

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С половины второго и почти до трех ночи по Краснопольской громаде оккупанты вели обстрел из миномета, 16 прилетов. Пострадавших нет.

Накануне оккупанты обстреляли шесть громад Сумской области. Всего было выпущено более 150 мин и снарядов. В результате обстрелов ранения получили два человека.

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