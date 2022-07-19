Войска РФ из минометов обстреляли Сумскую область: есть раненый

19 июля, 11:06
Сумскую область оккупанты обстреливали из минометов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Сумскую область оккупанты обстреливали из минометов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Российские оккупанты вечером в понедельник, также в ночь на вторник обстреляли территорию Сумской области. Один человек был ранен.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

В половине десятого вечера в понедельник, 18 июля, начался минометный обстрел Белопольской громады. Было пять прилетов, ранен один человек.

Видео дня

С половины второго и почти до трех ночи по Краснопольской громаде оккупанты вели обстрел из миномета, 16 прилетов. Пострадавших нет.

https://www.youtube.com/embed/3NbbzXNT_Q4

Накануне оккупанты обстреляли шесть громад Сумской области. Всего было выпущено более 150 мин и снарядов. В результате обстрелов ранения получили два человека.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Миллионы украинцев уехали и не спешат возвращаться (Фото:Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun via Reuters)
Хмельницкий, Деркач, Гут /
Как бизнес предлагает вернуть украинцев в страну и избежать демографической ямы — 7 мнений
19 июля, 11:34
Экономика
Лишний вес является причиной многих заболеваний (Фото:mojzagrebinfo/Pixabay)
Загадка ожирения. /
Вот три причины, по которым у вас может быть лишний вес — как ученые предлагают бороться с этим?
19 июля, 08:15
Медицина
Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)
«С какой стороны посмотреть» /
Что изменит отставка Баканова и Венедиктовой в условиях патримониальных отношений во власти — политолог
18 июля, 22:05
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X