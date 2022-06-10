Семь прилетов. Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область 10 июня, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Российские войска обстреляли ночью 10 июня обстреляли из минометов территорию Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Между 2 и 3 часами ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середина-Будской громады. 7 прилетов. Жертв и разрушений нет», — написал он в Telegram.

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