Семь прилетов. Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область

10 июня, 10:00
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Российские войска обстреляли ночью 10 июня обстреляли из минометов территорию Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте также:
«Территория ада». Сумская область находится под постоянными обстрелами российских войск — глава ОГА

«Между 2 и 3 часами ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середина-Будской громады. 7 прилетов. Жертв и разрушений нет», — написал он в Telegram.

Видео дня

Накануне оккупационные войска РФ сбросили бомбы с беспилотников на населенные пункты Сумской области

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины Дмитрий Живицкий

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X