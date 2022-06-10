Семь прилетов. Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область
Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Российские войска обстреляли ночью 10 июня обстреляли из минометов территорию Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
«Между 2 и 3 часами ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середина-Будской громады. 7 прилетов. Жертв и разрушений нет», — написал он в Telegram.
Накануне оккупационные войска РФ сбросили бомбы с беспилотников на населенные пункты Сумской области
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