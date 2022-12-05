Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии: власти сообщили о последствиях 5 декабря, 12:19 Сумская область попала под обстрел оккупационных войск РФ (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром в понедельник, 5 декабря, российские оккупационные войска обстреляли приграничные регионы Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Утром войска РФ обстреляли Белопольскую громаду. По приграничной деревне ударили из минометов 120 мм калибра. Всего зафиксировали 23 «прилета». В результате обстрела повреждена линия электропередач.

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Также из минометов была обстреляна Великописаревская громада. Здесь зафиксировали два «прилета».



Еще 30 снарядов из ствольной артиллерии оккупанты выпустили по Новослободской громаде.



Последствия обстрелов уточняются, добавил Живицкий.