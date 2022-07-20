Российские войска из минометов обстреляли Сумскую область 20 июля, 10:26 Сумская область попала под минометный обстрел (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром в среду, 20 июля, российские оккупанты из минометов обстреляли территорию Сумской области.



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, ночь в регионе прошла тихо. Однако утром под обстрелы оккупантов попал Шосткинский район.

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«С 8 утра россияне начали стрелять (предварительно из минометов) по нашим территориям. Подробности — позже», — написал он.

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