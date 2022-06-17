Оккупанты утром из минометов обстреляли Сумскую область
Утром Сумская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Российские оккупанты утром в пятницу, 17 июня, обстреляли из минометов территорию Сумской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
«Около 5 утра враг начал обстреливать из миномета Хотинскую громаду. Всего 30 приходов», — написал он.
По его словам, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.
В ночь на четверг, 16 июня, российские оккупанты с помощью авиации обстреляли территорию Сумской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.