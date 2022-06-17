Оккупанты утром из минометов обстреляли Сумскую область

17 июня, 09:15
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Утром Сумская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром Сумская область попала под обстрел оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Российские оккупанты утром в пятницу, 17 июня, обстреляли из минометов территорию Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Около 5 утра враг начал обстреливать из миномета Хотинскую громаду. Всего 30 приходов», — написал он.

По его словам, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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В ночь на четверг, 16 июня, российские оккупанты с помощью авиации обстреляли территорию Сумской области. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.

https://www.youtube.com/embed/8542roRAbJo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины

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