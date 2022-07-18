Массированные обстрелы: оккупанты из минометов и артиллерии ударили по Сумской области
Сумская область попала под массированные обстрелы оккупантов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Утром в понедельник, 18 июля, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Под огонь попали четыре громады.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
Около 4:30 утра зафиксировали 10 прилетов из миномета по Глуховской громаде. После пяти утра в Шалыгинской громаде зафиксировали восемь прилетов из миномета. С 6 до 7 утра были массированы обстрелы из миномета и реактивной артиллерии Хотинской громады. Почти в 7 утра зафиксировали 10 приходов из реактивных систем залпового огня по Николаевской сельской громаде.
Кроме того, около 7:30 оккупанты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по Хотинской громаде.
В результате обстрелов пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.
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