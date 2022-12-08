Оккупанты за сутки около 30 раз обстреляли Сумскую области: подробности от главы ОВА 8 декабря, 14:29 Глава ОВА сообщил подробности об обстрелах Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

В течение минувших суток российские оккупационные войска около 30 раз обстреляли территорию Сумской области из минометов.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Обстрелы продолжаются ежедневно: разное количество, разная плотность. За вчерашний день было около 30-ти прилетов из минометов, позавчера было более 200 прилетов. Враг использует реактивные системы залпового огня, минометы, крупные калибры, самоходные артиллерийские установки», — сказал он.

Видео дня

По его словам, за прошлую неделю было разрушено более десяти частных домовладений, жилых домов, автотранспорт, а в центре города Белополье от осколка вражеского снаряда погиб 15-летний подросток.

