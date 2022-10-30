Оккупанты за сутки обстреляли две громады Сумской области: зафиксировано 28 прилетов, есть раненая 30 октября, 22:04 Оккупанты за день почти 30 раз обстреляли Сумскую область, есть раненая (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Россияне в течение дня воскресенья, 30 октября, обстреляли две пограничные громады Сумской области: Краснопольскую и Середино-Будскую. В общей сложности зафиксировали 28 прилетов. Известно об одной раненой женщине.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, по Краснопольской громаде враг вел огонь из минометов 82 мм калибра (12 взрывов). В результате обстрела ранена гражданская жительница. У женщины минно-взрывная травма и врачи извлекли из ее головы обломок. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

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Кроме того, Середино-Будскую громаду российские войска обстреляла также из минометов, 120 мм калибра. В общей сложности зафиксировали 16 приходов. В результате обстрела поврежден частный дом и автомобиль в одном из сел громады.