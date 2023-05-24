Оккупанты ударили авиабомбой по детскому саду в Сумской области — ОВА
Последствия российского обстрела (Фото:Сумська обласна військова адміністрація/Telegram)
Российские оккупанты нанесли удар скорректированнойавиационной бомбой по детскому саду на территории Сумской области в среду, 24 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.
«Сегодня россияне нанесли огневое поражение ориентировочно КАБ (1 взрыв) по детскому саду в Юнаковской громаде», — говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что детали инцидента выясняются.
Накануне за сутки российские оккупанты 10 раз обстреливали Сумскую область. Всего было зафиксировано 37 взрывов. Люди не пострадали.