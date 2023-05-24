Оккупанты ударили авиабомбой по детскому саду в Сумской области — ОВА

24 мая, 16:56
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Последствия российского обстрела (Фото:Сумська обласна військова адміністрація/Telegram)

Последствия российского обстрела (Фото:Сумська обласна військова адміністрація/Telegram)

Российские оккупанты нанесли удар скорректированнойавиационной бомбой по детскому саду на территории Сумской области в среду, 24 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

«Сегодня россияне нанесли огневое поражение ориентировочно КАБ (1 взрыв) по детскому саду в Юнаковской громаде», — говорится в сообщении.

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В ОВА добавили, что детали инцидента выясняются.

Накануне за сутки российские оккупанты 10 раз обстреливали Сумскую область. Всего было зафиксировано 37 взрывов. Люди не пострадали.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Сумская область

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