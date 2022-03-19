В Сумской области оккупанты РФ пытают и похищают людей. Им помогают местные жители, которые «работают на русский мир» — глава ОВА 19 марта, 04:41 Цей матеріал також доступний українською Обломки возле домов в Сумах, разрушенных в результате обстрелов российских оккупантов, 8 марта 2022 года (Фото:Andrey Mozgovyy/via REUTERS)

В Сумской области российские оккупанты пытают и похищают людей. О таких случаях сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, это происходит с помощью местных жителей, которые «работают на русский мир».

«Я напомню: это недопустимо и влечет 15 лет заключения. Каждый, кто совершает подобные вещи, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле!» – написал Живицкий в Telegram.

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Он рассказал, что зону боевых действий в регионе смогли покинуть около 4,5 тысячи человек. В течение 18 марта «особых инцидентов» по эвакуации не фиксировали, однако не все желающие смогли уехать. В частности, это касается Тростянецкого и Краснопольского общин, а также Сумского и Ахтырского районов.

В Тростянке в результате обстрелов оккупантов разрушены больницы, пострадавших нет.



18 марта ООН и партнеры организации в Украине доставили в Сумы первую колонну срочной гуманитарной помощи.

19 марта — 24-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.



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