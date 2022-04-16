Зарин и не только. В селе Сумской области нашли остатки химического оружия — мэр Тростянца 16 апреля, 22:04 Цей матеріал також доступний українською Тростянец освободили от российских оккупантов 26 марта (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В селе Белка Ахтырского района были обнаружены остатки химического оружия. Об этом в эфире Украинского радио рассказал мэр Тростянца Юрий Бова.

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«Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия — это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. В настоящее время этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам», — сказал мэр.



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Также он рассказал, что за месяц своего пребывания в Тростянце оккупанты расставили много растяжек, заминировали немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.



11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе и пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен реагировать превентивно.

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