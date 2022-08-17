Российские оккупанты обостряли Сумскую область, били по мирным людям и гражданским объектам 17 августа, 16:23 Войска РФ обстреляли Сумскую область (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В среду, 17 августа, российские оккупанты обостряли Сумскую область, били по мирным людям и гражданским объектам.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Сегодня после обеда россияне обстреляли деревню в Эсманской общине», — написал он.

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По его словам, огонь вели из ствольной артиллерии, было 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам.

Живицкий заявил, что в результате в частном секторе повреждены окна и заборы. В домах попробивало стены обломками снарядов.

Разрушение также есть и в помещениях школы и дома культуры в селе.

Повреждена линия электропередач. Информация о пострадавших уточняется.

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