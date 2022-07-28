Более 60 прилетов. Российские оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область

28 июля, 10:54
Дом в Сумской области после обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Дом в Сумской области после обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В четверг, 28 июля, российские оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«До полуночи вчера шел минометный огонь по территории Николаевской поселковой общины. Всего 35 прилетов», — заявил он.

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По его словам, после полуночи начался минометный обстрел одного из сел Эсманской общины, шесть прилетов.

Кроме того, почти в шесть утра россияне обстреляли Хотинскую общину из миномета — пять прилетов, а в половине девятого был минометный обстрел Краснопольской общины. 15 прилетов.

«Во всех случаях — без жертв и разрушений», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=JWfP7DdbLX4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Сумская область Война России против Украины

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