Российские оккупантов из минометов обстреливали Сумскую область

15 июля, 11:11
Сумская область была обстреляна из минометов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Сумская область была обстреляна из минометов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром в пятницу, 15 июля, российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области из минометов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

В Шалыгинской громаде после семи утра зафиксировали пять прилетов.

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Еще шесть прилетов было по по Эсманской громаде.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/dw0Z969tLZ0

С 8:30 еще десять прилетов снова зафиксировали в Шалыгинской громаде.

Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины

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