Российские оккупантов из минометов обстреливали Сумскую область
Сумская область была обстреляна из минометов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Утром в пятницу, 15 июля, российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области из минометов.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
В Шалыгинской громаде после семи утра зафиксировали пять прилетов.
Еще шесть прилетов было по по Эсманской громаде.
С 8:30 еще десять прилетов снова зафиксировали в Шалыгинской громаде.
Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.