Российские оккупантов из минометов обстреливали Сумскую область 15 июля, 11:11 Сумская область была обстреляна из минометов (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром в пятницу, 15 июля, российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области из минометов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

В Шалыгинской громаде после семи утра зафиксировали пять прилетов.

Еще шесть прилетов было по по Эсманской громаде.

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С 8:30 еще десять прилетов снова зафиксировали в Шалыгинской громаде.

Жертв и разрушений в результате обстрелов нет.



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