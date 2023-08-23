Атака РФ на Сумскую область: украинские военные сбили два шахеда над регионом 23 августа, 14:32 Два вражеских дрона-камикадзе уничтожили над Сумской областью днем 23 августа (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Днем в среду, 23 августа, силы украинской ПВО сбили два дрона-камикадзе Shahed над Сумской областью.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.



Это произошло после удара РФ беспилотником по школе в Ромнах. В области повторно объявляли воздушную тревогу.

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В результате атаки здание школы практически полностью разрушено. Погибли два педагога, еще четверо получили ранения, среди них — директор учебного заведения.

Россияне регулярно обстреливают пограничные общины Сумской области и атакуют дронами города региона. За минувшие сутки власти зафиксировали шесть обстрелов и 26 взрывов.

Ночью Россия выпустила по Украине 20 иранских дронов-камикадзе Shahed — силы ПВО сбили 11. В Одесской области беспилотники попали в зернохранилища.