Россияне обстрелами повредили дома, ангар и АЗС в Сумской области 19 августа, 01:35 Обстрел Сумской области 15 августа (Фото:telegram.org/@Sumy_news_ODA)

В течение дня 18 августа войска РФ 22 раза обстреляли населенные пункты Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушения и повреждения зданий, объектов инфраструктуры и энергетики.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации (ОВА).



Так, за день, 18 августа, под обстрел со стороны российских войск попали Середино-Будская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская, Эсманская, Николаевская, Великописаревская, Зноб-Новгородская общины.

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Всего было зафиксировано 124 взрыва.

Данные об атаках:

Середино-Будская община: оккупанты совершили минометные обстрелы (13 взрывов), а также били из артиллерии. В результате одного из артобстрелов был поврежден 1 частный дом, автокран, 2 авто, складские помещения, АЗС, ангар, линия электропередач.

Белопольское общество: врагом были совершены обстрелы из миномета (6 взрывов).

Хотинская община: войска РФ сбросили 16 мин. В результате одного из обстрелов повреждено 1 частное домовладение.

Великописаревское общество: враг вел обстрел из артиллерии (8 взрывов) и минометов (12 взрывов).

Краснопольское общество: оккупанты вели обстрел из артиллерии (9 взрывов). В результате ударов были разрушены склады агропредприятия.

Шалыгинская община: противник осуществил минометный обстрел (7 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).

Эсманское общество: россияне наносили удары из гранатометов АГС (10 взрывов) и минометов (4 взрыва).

Николаевская сельская община: враг сбросил на территорию 13 мин.

Зноб-Новгородская община: войска РФ наносили удары из минометов (4 взрыва).