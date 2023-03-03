Повреждены дома. Российские оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области 3 марта, 10:51 Последствия одного из обстрелов (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Войска РФ продолжают интенсивно обстреливать Черниговскую и Сумскую области.

Представитель Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова в пятницу, 3 марта сообщила Суспільному, что российские войска в течение четверга, 2 марта интенсивно обстреливали область.

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Под огонь попали Новгород-Северская, Сновская и Семеновская общины. Последнюю россияне обстреливали больше всего: дважды днем, дважды вечером и один раз ночью.

В результате обстрелов повреждены несколько жилых домов в одной из общин.

Сумская ОВА сообщила в Facebook, что в течение ночи и утра россияне совершили обстрелы двух территориальных общин области: Зноб-Новгородской и Миропольской.

Было зафиксировано 74 прилета из минометов, артиллерии и РСЗО.

Зноб-Новгородская община: с 22:40 по территории общины зафиксировано 27 прилетов, предположительно САУ, и пять залпов примерно по пять ракет реактивной системы ГРАД.

Обстрел продолжился в 23:20 — три прилета, предположительно САУ. Утро в общине тоже началось со взрывов: с 05.30 до 06.00 с территории России совершен минометный обстрел по окрестностям Нововасиловки — четыре прилета.

В результате обстрела повреждены частный магазин и частный дом.

Миропольская община: с 01.00 до 01.15 и с 04.00 до 04.15 с территории РФ совершен минометный обстрел по окрестностям села Мирополье. В результате обстрела повреждены четыре частных дома и оборвано ЛЭП.