Сгорели частные дома. Российские оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области 27 февраля, 16:47 В результате обстрела сгорели частные дома (Фото:www.facebook.com/snovskrada)

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

Командование Север сообщило в Telegram, что в понедельник, 27 февраля, вражеские минометы продолжают целить по приграничным населенным пунктам Сумской области.

С 13:10 до 13:15 сообщили о пяти приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Кружок. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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С 14:20 до 14:45 сообщили о шести приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Строительное. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сновский городской совет сообщил в Facebook, что в селе Елине Чергивской области сгорели частные дома в результате вражеских обстрелов.

В воскресенье, 26 февраля после обеда, российские военные из артиллерии обстреляли село Елино Сновской общины. Обошлось без жертв, однако повреждено и уничтожено имущество местных жителей.

Фото: www.facebook.com/snovskrada/

Фото: www.facebook.com/snovskrada

В результате попадания снарядов возник пожар. Огнем были уничтожены два жилых дома и два хозяйственных здания.

Генштаб сообщал, что оккупационные войска РФ основные усилия сосредотачивают на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 81 атаку окупантов в этих направлениях.