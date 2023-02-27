Сгорели частные дома. Российские оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области

27 февраля, 16:47
Поделиться:
В результате обстрела сгорели частные дома (Фото:www.facebook.com/snovskrada)

В результате обстрела сгорели частные дома (Фото:www.facebook.com/snovskrada)

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

Командование Север сообщило в Telegram, что в понедельник, 27 февраля, вражеские минометы продолжают целить по приграничным населенным пунктам Сумской области.

С 13:10 до 13:15 сообщили о пяти приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Кружок. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Видео дня

Читайте также:
Год войны — что дальше. Три сценария развития событий на фронте и в тылу весной 2023-го — экспертный прогноз NV

С 14:20 до 14:45 сообщили о шести приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Строительное. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сновский городской совет сообщил в Facebook, что в селе Елине Чергивской области сгорели частные дома в результате вражеских обстрелов.

В воскресенье, 26 февраля после обеда, российские военные из артиллерии обстреляли село Елино Сновской общины. Обошлось без жертв, однако повреждено и уничтожено имущество местных жителей.

www.facebook.com/snovskrada/
Фото: www.facebook.com/snovskrada/
www.facebook.com/snovskrada
Фото: www.facebook.com/snovskrada

В результате попадания снарядов возник пожар. Огнем были уничтожены два жилых дома и два хозяйственных здания.

Генштаб сообщал, что оккупационные войска РФ основные усилия сосредотачивают на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 81 атаку окупантов в этих направлениях.

https://www.youtube.com/watch?v=40GcY4JjtPo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Черниговская область Сумская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X