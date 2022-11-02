Удар по приграничью. Российские оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области 2 ноября, 14:20 Последствия вражеского обстрела (Фото:dpsu.gov.ua)

Во вторник, 1 ноября, страна-агрессор Россия нанесла огненное поражение с применением минометов, БПЛА, ствольной и реактивной артиллерии на территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

В Сумской области под вражеским огнем оказались следующие общины:

Великописаревская,

Миропольская,

Юнаковская,

Глуховская,

Шалыгинская,

Новослободская,

Эсманьская,

Зноб-Новгородская.

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В Черниговской области под вражеским огнем оказались:

Городнянская,

Семеновская,

Новгород-Северская общины.

По информации ведомства, в первой половине дня оккупанты со стороны российского населенного пункта Заречье обстреляли территорию Великописаревской общины из 120-мм минометов, раздалось более десятка взрывов от разрывов мин.

Дважды в сутки оккупанты накрывали огнем из ствольной артиллерии территорию Юнаковской общины, в общей сложности раздалось почти 40 взрывов. Обстрелы велись со стороны российских населенных пунктов Свердликово и Гуево. В результате одного из обстрелов повреждена энергосистема.

Вечером захватчики из района российского населенного пункта Гуево обстреляли территорию Миропольской общины, предположительно из минометов, раздалось около десятка взрывов.

По приграничной Глуховской общине враг со стороны населенного пункта Козынев выпустил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня.

Шалыгинскую общину из района села Валетовка оккупанты обстреляли минометами — 17 прилетов.

Новослободскую общину войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии — девять взрывов. В результате обстрелов один человек ранен, сейчас находится в больнице. Также повреждены два дома мирных жителей, погиб домашний скот.

На территории Зноб-Новгородской и Эсманьской громад зафиксированы минометные обстрелы, три мины враг выпустил со стороны села Троебортное и одну мину из района населенного пункта Белая Березка.

По территории Городнянской общины вражеские минометы из района населенного пункта Черноземный городок произвели четыре выстрела минами калибра 120 мм.

Новгород-Северскую общину из района российского села Погар оккупанты расстреливали также минометами, зафиксировано 14 взрывов мин калибра 120 мм.

Беспилотные летательные аппараты врага сбросили два взрывных устройства на территорию Семеновской общины.

Кроме этого, захватчики со стороны российского населенного пункта Безыменно обстреляли территорию Золочевской общины Харьковской области на границе с Сумской областью из 120-мм минометов. Начислено с полдесятка прилетов.