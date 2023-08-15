Россияне опубликовали видео принудительного «досмотра» гражданского судна в Черном море, направлявшегося в порт Измаил 15 августа, 16:42 Минобороны РФ утверждает, что на кадрах видна работа обзорной группы на судне Sukru Okan (Фото:Скриншот из видео Министерство обороны РФ/Telegram)

Министерство обороны страны-агрессора России опубликовало видео, на котором якобы видна работа обзорной группы патрульного корабля Василий Быков на сухогрузном судне Sukru Okan, которое 13 августа направлялось в украинский порт Измаил.

На видео, опубликованном ведомством страны-агрессора в Telegram, как утверждают россияне, якобы зафиксировано, как вертолет Ка-29 облетает сухогруз, который «не выполнил требование об остановке», высадку группы российских военных на корабль и проверку документации.

Видео дня

По версии страны-агрессора, корабль осматривали на наличие «запрещенных грузов».

Минобороны РФ добавило, что после завершения работы досмотровой группы на борту был составлен проверочный протокол, а затем судно продолжило движение в порт Измаил.

13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну Сукру Окан (Sukru Okan) под флагом Палау в Черном море, которое направлялось в порт Измаила.

Оккупанты заявили, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По их версии, они требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако вскоре, как утверждают россияне, судно остановилось и их «обзорная группа» высадилась на борт.

14 августа вице-премьер-министр по вопросам восстановления Александр Кубраков заявил, что Украина не может подтвердить заявление минобороны России.



15 августа Военно-морские силы Украины не подтвердили, что страна-агрессор РФ якобы открыла «предупредительный огонь» по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау в Черном море.