Контракт на сотни миллионов гривен. Расследователь рассказал о деталях сомнительной закупки сухпайков для ВСУ в начале вторжения 5 сентября, 11:45 Речь идет о закупке продуктовых наборов для ВСУ в начале вторжения (Фото:Рейтер)

Юрий Николов, редактор проекта Наші гроші, в интервью Radio NV рассказал детали дела о закупке некачественных продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, о которой недавно сделал официальное заявление Офис генпрокурора.

По данным Офиса генпрокурора, речь идет о миллионе таких продуктовых наборов стоимостью 430 млн грн. Николов рассказал, что в своих расследованиях уже писал об этой закупке

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«Мало кто обратил внимание, что наша первая статья о куртках, она на самом деле была о двух эпизодах. И вот вторым эпизодом как раз и была поставка вот этих сухпайков, кстати, тоже из Турции. От турецких производителей были все каши», — напомнил Николов. По его словам, речь идет о контракте на поставку сухпайков «на сотни миллионов гривен», заключенном в первые месяцы вторжения РФ весной 2022 года.

«И оказалось, что фирма привезла турецкие вегетарианские каши. То есть исключительно вегетарианский набор продуктов. Причем стоимость сухпайка тогда составляла 430 гривен, если я не ошибаюсь. И на весь этот набор наши солдаты в окопах должны были бы получить что-то вегетарианское такое вот погрызть. Причем Министерство обороны тогда, скажем так, нашло в себе силы удивиться такой непосредственности и попросило эту фирму-поставщика добавить что-то мясное. Хотя бы что-то. Фирма добавила куриный паштетик в этот перечень», — рассказал Юрий Николов.

В то же время, добавив паштет, из продуктовых наборов изъяли химический нагреватель пищи, утверждает расследователь. «Химический нагреватель — это такая штука, куда прикладываете к ней баночку, которую хотите разогреть. Она в окопе хоть теплую какую-то еду сделает, хоть немного. Заменили одно на другое. И потом мы посмотрели на цены, по которым же на самом деле импортировали в Украину вот эти составляющие, каждую отдельную кашу, как нам удалось выяснить. И мы увидели, что там завышение цены минимум вдвое», — отмечает Николов.

Таким образом, по его словам, украинская торговая сеть, «которая завозила для продажи в магазинах эти каши, покупала их просто вдвое дешевле, чем оплачивало Минобороны». «То есть, извините, почти в три раза там была дельта. Поэтому, скажем так, вопрос относительно и этой сделки, тоже был для меня абсолютно закрыт. В данном случае, слава богу, Генеральная прокуратура, СБУ смогли добиться, чтобы хотя бы требовать назад теперь эти деньги как-то или что-то такое, потому что они же снова были выброшены по предоплате. Но насколько удастся им забрать, когда давно уже потрачены средства, поживем-увидим», — отметил Юрий Николов.

В официальном заявлении Офиса генпрокурора говорится о расследовании «положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом». В частности, соглашение предусматривало закупку продуктовых наборов, «которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают надлежащее удовлетворение потребностей для лиц такой категории». «Кроме того, этим соглашением засвидетельствован факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции», — отметили в Офисе генпрокурора.