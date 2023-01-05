Все ближе и ближе. «Сухопутный коридор» в Крым уже на линии огня ВСУ — представительство президента в АРК

5 января, 15:42
Поделиться:
Полуостров Крым (Фото:NASA)

Полуостров Крым (Фото:NASA)

Местные перевозчики отказываются пользоваться так называемым сухопутным коридором в оккупированный Россией Крым, поскольку он находится на линии огня.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков в эфире телеканала Freedom.

Он также подчеркнул, что на территории временно оккупированного уже ощущают последствия — растут цены на топливо, продукты и не только.

Видео дня

Читайте также:
«Силой и дипломатией»: Буданов рассказал, как Украина будет возвращать оккупированный Крым

«Наступательные действия ВСУ приближаются к „сухопутному коридору“, он уже находится на линии огня. Гражданские перевозчики, доставлявшие топливо, продукты питания через „сухопутный коридор“, отказываются от этого маршрута. В этой связи на территории временно оккупированного Крыма растут цены на топливо, медикаменты, продукты питания», — рассказал Чистиков.

Он добавил, что оккупанты понимают, что Крымский мост — ненадежен и может находиться на линии столкновения ВСУ.

3 января представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк заявил, что российские оккупанты пытаются сохранить «сухопутный коридор» в Крым и стягивают на север оккупированного полуострова новые воинские части.

https://www.youtube.com/watch?v=TwtgHzYO_Fg&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X