Россия перебрасывает свои войска, чтобы удержать сухопутный коридор в Крым — мэр Мелитополя

11 июля, 19:57
Поделиться:
Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что страна-агрессор РФ увеличивает количество своих военных на временно захваченной территории Запорожской области, чтобы удержать сухопутный коридор в украинский Крым.

В эфире телемарафона он сообщил, что в последние дни новые подразделения заезжают на временно оккупированные территории юга страны.

Федоров уточнил, что в поселке Обильное, которое буквально в 5 км от временно оккупированного Мелитополя, заселяют подразделения из Южной Осетии. В Михайловке, по его данным, в одном из частных домов выселяют гражданских, чтобы разместить военных. В Мелитополе казармы обустроили на базе ликероводочного завода, сообщил он.

Видео дня

Читайте также:

Зеленский считает, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ будут на подступах к оккупированному Крыму (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva) Зеленский считает, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма

«Враг продолжает свозить пушечное мясо, чтобы пытаться удержать тот сухопутный коридор, который они так активно сегодня используют», — сказал он.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что оккупанты укрепляют три коридора, соединяющих временно оккупированный Крым с временно оккупированными территориями материковой Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Запорожская область Иван Федоров

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X