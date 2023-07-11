Россия перебрасывает свои войска, чтобы удержать сухопутный коридор в Крым — мэр Мелитополя 11 июля, 19:57 Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что страна-агрессор РФ увеличивает количество своих военных на временно захваченной территории Запорожской области, чтобы удержать сухопутный коридор в украинский Крым.

В эфире телемарафона он сообщил, что в последние дни новые подразделения заезжают на временно оккупированные территории юга страны.

Федоров уточнил, что в поселке Обильное, которое буквально в 5 км от временно оккупированного Мелитополя, заселяют подразделения из Южной Осетии. В Михайловке, по его данным, в одном из частных домов выселяют гражданских, чтобы разместить военных. В Мелитополе казармы обустроили на базе ликероводочного завода, сообщил он.

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«Враг продолжает свозить пушечное мясо, чтобы пытаться удержать тот сухопутный коридор, который они так активно сегодня используют», — сказал он.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что оккупанты укрепляют три коридора, соединяющих временно оккупированный Крым с временно оккупированными территориями материковой Украины.